Zum zweiten Mal nach 2019 hatte die Landwirtin Gabriele Sommer ein Dutzend Interessierte für einen Kochkurs mit Anneliese Pratter, Bezirksbäuerin der Landwirtschaftskammer Steuiermark, im Rüsthaus Rassach begeistert. Das Thema diesmal: Genial kombiniert – einmal kochen, zweimal essen.

Die Dekoration des Tisches mit Möhren, Sellerie, Pastinake und Kresse zeigte: Es geht um das Kochen mit Obst- und Gemüse. „Ich arbeite mit samenfesten Sorten“, beschwor Pratter gleich zu Beginn, mit Lebensmitteln im Sinne des Wortes zu arbeiten und diese beim Kochen so wenig wie möglich zu verändern. Vor allem sollten sie den vielfältigen, natürlichen Kreislauf nicht verlassen. „Viele Mittel sind heute ohne Leben“, erinnerte sie, dass ein vollwertiges Lebensmittel bei einem gesunden Boden beginnt. Weitere Eckpunkte: Es sollte auf Saisonalität und Regionalität bis hin zum Abfall geachtet werden.

„Wir kochen heute und können an morgen weiterdenken“, stellte die Lebensmittelberaterin den Doppeleffekt beim Selberkochen vor. Dabei sollten Geld, Zeit und Müll gespart und ein Gesundheitsplus erreicht werden. „Redet mit euren Kindern und Enkeln über diese Methode“, machte sie klar, dass Obst und Gemüse in ihrer Saison verarbeitet werden sollen. Der große Vorteil beim Selberpflanzen: Man weiß, was man hat. Wenn schon Kaufen, dann mit Weitsicht: „Eure Kaufentscheidung bestimmt über das Sortiment in den Regalen mit.“

Nach einem Ausflug zum Fermentieren, einer Lobrede auf die Bakterien und dem Verkosten einer Basissuppe wurde es ernst mit dem Kochen. „Ich lade euch ein zum Hände waschen“, verteilte Anneliese Pratter die Aufgaben für Falafel mit würziger Tomatensoße und der Anschlussspeise Falafel mit Hummus sowie Lachsforelle mit Polenta und dem Fortsetzungsgericht Polenta Beerenfrühstück.