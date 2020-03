"English in Action" - die Musik-NMS Eibiswald hat erneut mit viel Erfolg daran teilgenommen.

EIBISWALD. Ende Februar haben sechs "Native Speakers" aus England im Rahmen einer Projektwoche an der Musik-NMS Eibiswald die 96 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Mit Sitz in Canterbury, England, hat „English in Action“ seit 25 Jahren Englisch-Intensivkurse in 26 verschiedenen Ländern durchgeführt. Diese Organisation hat die Qualitätsanerkennung "Eaquals", die in ganz Europa anerkannt ist.

Sprache in allen Fassetten

Durch lustige Aktivitäten, Quizze, Theaterspiele, Diskussionen und Präsentationen vergrößerten die Schülerinnen und Schüler ihre Sprachkompetenzen im Sprechen, Zuhören, Lesen und Schreiben. "Das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler, sich in einer Fremdsprache mitzuteilen, wurde enorm gesteigert", ist Schulleiter Walter Strametz überzeugt.