STAINZ. - Es war kein Gottesdienst wie jeder andere. Ganz bestimmt nicht für den Priesteramtsanwärter Erwin Url (35), der am vergangenen Sonntag seinen Abschied vom Pfarrverband Stainz-Bad Gams nahm.

Im Spätsommer des Vorjahres war er nach Stainz gekommen, um in einem Pastoralpraktikum Erfahrungen zu sammeln und die Gepflogenheiten in der Pfarre kennenzulernen. „Ich habe viel gelernt“, bestätigte er am Ende der Messe, dass die Zeit lehr- und hilfreich gewesen sei. Fast, so der Scheidende, habe er sich wie zuhause gefühlt. „Ich habe sehr viele wertvolle Gespräche führen können“, bedankte er sich bei den Gläubigen für die Möglichkeit des Mitlebens. Seine nächsten Zuständigkeitsbereiche: ab September die Grazer Pfarren St. Vinzenz (mit Pfarrer Wolfgang Pucher) und Gösting (mit Pfarrer Karl Niederer).

Eines konnte er wegen der Einschnitte durch die Corona-Bestimmungen nicht benennen: den Zeitpunkt der für den heurigen Sommer angesetzt gewesenen Diakon-Weihe. Dadurch wird sich auch die für 2021 geplante Priesterweihe auf einen späteren Termin verschieben. An seiner grundsätzlichen Haltung und der Vorfreude auf das Priesteramt, dem er sich nach einem Arbeitsunfall als Malermeister verschrieben hat, wird sich mit Sicherheit nichts ändern. Bezeichnend: Beim Feiern seines letzten Gottesdienstes in Stainz musste er Ministrantendienste leisten. Er durfte aber auch den Gläubigen die Heilige Kommunion spenden.

Der Applaus am Ende der Messe zeigte, dass Erwin Url in Stainz gut aufgenommen wurde. Vielleicht tut dem Priesteramtsanwärter auch die Ermunterung des Tagesevangeliums nach tiefem Glauben und dem Streben nach ewigem Lernen gut. Als Erinnerung an die Zeit im Pfarrverband überreichte Pfarrer Franz Neumüller dem gebürtigen Oststeirer ein Buch von Papst Franziskus.