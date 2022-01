Am BORG Deutschlandsberg ist Schulsprecher Tobias Reiterer mit den Schülerverterinnen als vermittelndes Sprachrohr aktiv.

DEUTSCHLANDSBERG. Damit Schule gelingt, braucht es ein Miteinander von LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern. Besonders der Schülervertretung kommt in dieser Hinsicht eine bedeutende Rolle zu. Mit Schulsprecher Tobias Reiterer und seinen Stellvertreterinnen Letizia Körbisch, Elena Platl und Carina Zmugg kümmern sich auch in diesem Schuljahr wieder engagierte SchülerInnen um die Fragen, Anliegen und Wünsche der SchülerInnen im BORG Deutschlandsberg.

Gemeinsam gestalten für das BORG

Dem Schulsprecher Tobias Reiterer liegt die konstruktive Zusammenarbeit aller Schulpartner und das Mitgestalten im Schulleben am Herzen:

„Schule ist ein Miteinander. Als gewählte Schülervertretung am BORG Deutschlandsberg achten wir darauf, dass dieses Miteinander weiterhin aufrecht bleibt. Wir sind eine Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler bei 'Reibereien', Problemen und Wünschen und haben stets ein offenes Ohr für Anliegen, und das nicht nur von Seiten der Schüler. Es ist nicht nur unsere Aufgabe, die Position aller Schüler zu vertreten, sondern es ist für uns auch eine Berufung. Besonders in Zeiten wie diesen ist es überaus wichtig, für unsere Kolleginnen und Kollegen da zu sein und auf ein Miteinander zu achten. Um das tun zu können, organisieren wir Projekte wie unsere Schulpullover-Aktion und sind auch maßgeblich daran beteiligt, die Schule zu einem lebenswerten Lernort zu machen. Wir können stolz behaupten: Das ist unsere Schule", betont Tobial Reiterer.