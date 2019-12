STAINZ. - Seit Anfang 2019 ist Peter Kager, langjähriger Bauleiter und Inhaber eines Technischen Büros in Rachling, im verdienten Ruhestand. Von einer lieb gewonnenen Angewohnheit kann sich der 64-Jährige aber nicht trennen: Er ist – wie gut zwanzig Jahre davor - zur Weihnachtszeit als Wohltäter für Kinder tätig.

Wie ist es dazu gekommen? In seiner Tätigkeit in der Obersteiermark kam er mit dem Verein D’Oberlandler, die sich der Hilfe von bedürftigen Kindern und Jugendlichen verschrieben haben, in Berührung. Zunächst waren es drei Kinder, denen er seine Hilfe angedeihen ließ, in der Folge wurden es beständig mehr. Wie sah die Hilfe aus? Peter Kager setzte sich mit jenen Firmen, mit denen er beruflich zusammenarbeitete, in Verbindung und animierte sie zu einem „Investment in die Nächstenliebe“. Die derart lukrierten Mittel wandelte er in Bekleidung für sozial schlechter gestellte Familien und ihre Kinder um. „Mein Ansprechstellen waren Kindergärten, Volksschulen und die Neue Mittelschule“, nennt der Philanthrop die Zahl von etwa 30.000 Euro oder zweihundert Kindern, denen er eine kleine Freude bereiten konnte. Besonders genannt wissen will er die Firmen Rudolf & Vier Partner, Bauunternehmen Swietelsky, Klöcher Bau, Göritzer Dach und Holzbau Schranger. Dazu gesellt sich das Modehaus Hubmann mit seinen stark verbilligten Abgabepreisen.

Eine Besonderheit sei zum Schluss erwähnt: Alle Hilfestellungen erfolgten anonym ohne jedwede Nennung eines Namens. Ganz in Entsprechung eines Erich Kästner-Spruchs: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.