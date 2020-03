Bereits vor dem Ersten Weltkrieg kämpften Frauen um das Wahlrecht und die Gleichberechtigung. 1975 beschloss schließlich die UNO, den 8. März als Weltfrauentag zu definieren.

Der ÖVP Stainz, die seit vielen Jahren den Weltfrauentag begeht, geht es um zweierlei: Zum Ersten um die Anerkennung der Leistung von Frauen, zum anderen darum, auf noch bestehende Diskriminierungen im täglichen Ablauf hinzuweisen. „Wir besuchen auch die Frauen in den Geschäften“, weiß GemR Andrea Fuchshofer, selbst unternehmerisch tätig, um den notwendigen langen Atem in dieser Causa.

Wie alle Jahre baute die ÖVP ihren Stand – bestückt mit bunten Ruckerln und Primeln - im „Messner Eck“ auf. So kurz vor der Gemeinderatswahl konnte es nicht ausbleiben, dass mit der Ausgabe der Blumenstöckerl eine politische Botschaft mit nachhause gegeben wurde. Auf den Stehtischen war sogar vermerkt, wo das Kreuzerl am Wahlzettel anzubringen sei. Und selbstverständlich fand sich Spitzenkandidat Bgm Walter Eichmann am Stand ein, um an die Wahl zu erinnern und den einen oder anderen Blumengruß zu übermitteln.

„Die Blumen kommen sehr gut an“, konstatierte Beatrix Reinmayr – in „Unser Herz für Stainz“-Jacke gekleidet – eine gute Stimmung unter den Passanten. Auch um den Verbleib der Blumen machte sie sich keine Sorgen: „Gegen halb zwölf sind die dreihundert Stöcke weg.“