ÖAV DL: Tour auf den Grabnerstein

Die spätsommerlichen Temperaturen während der Woche vor der geplanten Rundtour um den Grabnerstein in den Ennstaler Alpen ließen auch die Teilnehmer*innenzahl von Tag zu Tag steigen - zur Freude der Betreuerin Mag. Elke Predota. Nach der Umorganisation und Anreise mit dem AV-Bus startete die Bergtour am 25. Sept. 2021 vom Buchauer Sattel (861 m) über den Steig Nr. 636 zur bewirtschafteten Grabneralm (1395 m) auf den Grabnerstein, den östlichen Gipfel der Haller Mauern.

Ab dem Zilmkogel wurde das Gelände alpiner und der Weg führte bis zum kurzen Gipfelaufschwung. Der Gipfel (1847 m) wurde nach drei Stunden erreicht. Die erste Gipfelpause bei Sonnenschein und herrlichem Ausblick wurde eingelegt.

Gut gestärkt und entschlossen nahm die Gruppe den Abstieg über den Klettersteig Jungfernsteig (Schwierigkeit A/B) in Angriff. Zuerst ging es dem Kamm entlang bis zum Einstieg und steilen Abstieg in die große Jungfernscharte, dann folgte die kleine Scharte. Über einen kurzen Kamin und waagrechten Übergang erreichte man das Admonter Haus. Auf dem gut markierten Normalweg ging es zurück zum Ausgangspunkt.