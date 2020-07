Ein Kaffeehäferl kann man doch immer brauchen, oder? Eines hat man bestimmt immer zu wenig, oder?

Petra Wildbacher vom Organisationsteam des Töpfermarkt Graz, freut sich schon heute auf alle AusstellerInnen und ein Wiedersehen!

Wir sehen uns am Töpfermarkt in Graz am Karmeliterplatz. Dort gibt es einen köstlichen Kaffee, von der mobilen Fahrbar auf Rädern.

https://www.diefahrbar.at/