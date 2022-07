So wie in den vergangenen Jahren legt die Firma Powoden GmbH aus Frauental sehr viel Wert auf seine MitarbeiterInnen. Alle Jahre wird daher einmal am Firmenstandort in der Hochfeldstraße zu einem Fest eingeladen, wobei auch auf die Pensionisten nicht vergessen wird.

Frauental: Bei bester Bewirtung und gemütlichem Beisammensein genossen die MitarbeiterInnen und die Seniorchefs Johanna und Kurt, sowie die Chefs Ing. Joachim und Ing. Marcel Powoden am Freitag, dem 1. Juli gemeinsam einige gemütliche Stunden.

Erfolgreiches Familienunternehmen



Sie freuen sich über das mittlerweile 45-jährige Firmenjubiläum, welches heuer gefeiert wurde, aber auch, dass wieder Lehrlinge aufgenommen werden konnten.

Verköstigt wurde die lustige Runde mit „Kistenfleisch“ vom Wirtshaus Putzer/Rassach.

Mit sichtlichem Stolz blickt der pensionierte Seniorchef und Firmengründer Kurt Powoden mit Gattin Johanna auf nunmehr 45 erfolgreiche Betriebsjahre zurück. Seit einigen Jahren führen die Söhne Ing. Joachim und Ing. Marcel Powoden sehr erfolgreich den Betrieb weiter. Nach der Matura an der HTL Bautechnik Graz-Ortweinschule verstärkt auch Joachims Sohn Paul Powoden mit vollem Einsatz den Familienbetrieb.

MitarbeiterInnen als Herzstück

Das Herzstück der Firma sind jedoch die engagierten, verlässlichen, belastbaren und bestens ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne die die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte des Unternehmens nicht möglich gewesen wäre. Ihnen gebührt der herzliche Dank der Firmenchefs.

Ausbildung zu FacharbeiterInnen



„Derzeit sind bei uns in der Powoden GmbH 25 FacharbeiterInnen, fünf Lehrlinge und je nach Bedarf auch bis zu acht Mitarbeiter von Subunternehmen beschäftigt. Aufgrund der erfreulichen Auftragslage suchen wir ständig neue Facharbeiter. Vielen Dank übrigens auch an Herrn Volker Klug / Fa. Synthesa für die allzeit gute Zusammenarbeit und die sehr willkommene Spende für die Firmenfeier“ zeigte sich die Powoden-Familie erfreut.

Text: Josef Strohmeier