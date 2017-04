"Yabadabadoo" geigt in Stallhof auf

Das erste Frühlingsfestival steigt am 29. April mit der Jugend-Bigband "Yabadabadoo" in der Festhalle Stallhof.

STAINZ. Die Jugend-Bigband "Yabadabadoo" eröffnet das erste Frühlingsfestival in der Festhalle Stallhof am 29. April um 19 Uhr.



Das Programm ist mit drei Sängern bunt gemischt.

Von Frank Sinatra, Robbie Williams, Dean Martin, Amy Winehouse, Bobby

McFerrin, Roger Cicero, Udo Jürgens etc. findet man für jung und

junggebliebene Zuhörer einen bunten musikalischen Garten.



Die Band wird unterstützt von Musikschullehrern und

Hobbymusikern aus Bezirk der gesamten Weststeiermark!

Die musikalische Leitung hat Barbara Sackl-Zwetti über.