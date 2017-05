"Astwerk" siegte beim Drehfußballturnier der Landjugend Trahütten

02.05.2017, 12:24 Uhr

Action beim dritten Drehfußballturnier der Landjugend Trahütten.



Holzpokal für "Asterk"

TRAHÜTTEN. Beim dritten Drehfußballturnier der Landjugend Trahütten, bewiesen Teilnehmer aus dem ganzen Bezirk ihr Können am Wuzzler. Auf fünf Tischen spielten zehn Teams um den Sieg. Wenn die geschickten Spieler sich nicht gerade ein spannendes Match lieferten, konnten sie sich an der Bar mit Getränken und Würstel verpflegen. In einer aufregenden Endphase entschied es sich zwischen den Teams „PZP“, „Astwerk“ und „Die 2 Wichtigen“.Schlussendlich konnte „Astwerk“, mit Sandro Edler und Stefan Reinisch, den heißbegehrten Holzpokal holen. Auch beim Schätzspiel konnte ein Trahüttner triumphieren. Johannes Ruhri schätzte beinahe genau, wie viele Holzstücke sich in dem Glas befanden und gewann einen Astwerk-Gutschein. Nach der Siegerehrung fand der Abend noch bei selbstgebackenem Kuchen einen gelungenen Abschluss.Die Landjugend bedankt sich bei Karoline Kogler fürs Schnitzen des Pokals, sowie bei allen fleißigen Helfern und natürlich bei den zahlreichen Besuchern für ihr Kommen!von Magdalena Münzer