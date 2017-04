Das "Küchenkastl" machte Station in Stainz

23.04.2017, 20:22 Uhr

Wissen aus dem Kuchenkastl nennt die Caritas Steiermark ihre laufenden Eltern/Kind-Treffen. Der Titel soll signalisieren, dass verschiedenste Themen für Kinder und Eltern Inhalt dieser Zusammentreffen sind. Eines davon fand am vergangenen Freitag im Pfarrheim Stainz statt.„Wir freuen uns, dass wir zusammen sind.“ Koordinatorin Sophie Resch und Caritas-Familienhelferin Burgi Jocham wählten ein Lied als Auftakt. Und sie ließen ein weiteres folgen, das trotz des exotisch klingenden Titels von den Kindern und Eltern begeistert mitgesungen wurde: Aramsamsam aramsamsam gulli gulli gulli gulli ramsamsam! Und der Bitte von Katharina wurde gerne entsprochen: „Können wir das auch schneller singen.“ Auch für das Fingerspiel, das den Weg einer Raupe (die Finger machten deren Fortbewegung nach) zum Schmetterling (die Hände imitierten den Flügelschlag) nachzeichnete, waren die Kinder sofort zu haben. Und bei der Geschichte, die von jener Raupe handelte, die sich durch drei Pflaumen, vier Erdbeeren, fünf Apfelsinen, Schokokuchen, Käse, Melone und Törtchen durchfraß, bevor sie sich in einen Kokon zurückzog und als Schmetterling schlüpfte, verlangte Paul ein Dacapo.Im Pfarrheim waren zwar Stationen für das Spielen, Zeichnen und Lesen aufgebaut, das freundliche Frühlingswetter lockte die Teilnehmer aber ins Freie. „Nutzen wir die Sonne“, lautete die Einladung, gemeinsam einen Spaziergang in Richtung Bründlwald zu unternehmen. Keine Frage: Die vorbereitete Jause schmeckte danach ungleich besser.