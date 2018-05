Floriani-Sonntag in Wald mit Feuerlöscherüberprüfung

06.05.2018, 19:52 Uhr

Die Feuerwehr informierte über Rauchmelder.

Zusätzlich zur Präsentation der Gerätschaften ist es zur lieben und von der Bevölkerung gut genutzten Gewohnheit geworden, am Floriani-Sonntag eine Feuerlöscherüberprüfung anzubieten. Wie im vergangenen Jahr schaute Patrick Schlenner, Brandschutzunternehmer aus Großpesendorf, im Rüsthaus die mitgebrachten Feuerlöscher durch. Leitungen, Löschmittel und Druck des Gerätes mussten stimmen, um die Überprüfungsplakette zu bekommen. Zur Erinnerung: Der Feuerlöscher muss alle zwei Jahre untersucht werden. Von Pflicht wollte Josef Raaber, der gleich mit zwei Geräten zur Überprüfung kam, nichts wissen. „Es geht um die eigene Sicherheit“, stellte er die Vernunft in den Vordergrund.Mit einer Rauchmelder-Information bot die Freiwillige Feuerwehr heuer eine zweite Dienstleistung an. „Unsere potenziellen Empfänger haben wir schon gemeldet“, verwies OBI Stefan Jandl auf eine Aktion des Landes Steiermark hin, die auf die Gratis-Ausstattung von entlegenen Gehöften mit Rauchschutzmeldern abzielt.„Es genügen drei Atemzüge“, berichtete Patrick Schlenner, dass Rauchgase eine tödliche, weil im Schlaf nicht wahrnehmbare Gefahr darstellen. Rauchmelder sind sehr empfindlich, sie schlagen bei der geringsten Rauchbelastung mit einem lauten Ton an. Wo sollte man sie montieren? In Schlafräumen, Kinderzimmern und allen Räumen, die als Fluchtwege aus dem Haus dienen. Für Auskünfte steht die FF gerne zur Verfügung.