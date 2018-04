Praktischer Arzt eröffnet neue Ordinationsräumlichkeiten in Schwanberg

23.04.2018, 08:03 Uhr

Der Allgemeinmediziner Momtaz Ghazi hat zur Eröffnung der Ordinationsräumlichkeiten in Schwanberg geladen.

Die Ordinationszeiten:

SCHWANBERG. Der Allgemeinmediziner Momtaz Ghazi hat als Nachfolger von MR Gerald Andracher die Hausarzt-Stelle in Schwanberg angenommen. Dazu wurden die Räumlichkeiten des ehemaligen Floristik-Geschäftes an der Bundesstraße 14 (Neben Firma Wagner-Dach) innerhalb von zwei Monaten komplett umgebaut und eine moderne Ordination eingerichtet.Mit Freude ist auch Bgm. Karheinz Schuster zur Eröffnung gekommen: "Wir sind sehr froh, dass Dr. Ghazi jetzt in Schwanberg als Allgemeinmediziner ordiniert", sichert der Ortschef die Unterstützung von Seiten der Marktgemeinde Schwanberg zu.Montag 8 bis 12 Uhr und 16 bis 18 UhrDienstag 8 bis 11 UhrMittwoch 8 bis 11 Uhr und 16 bis 18 UhrDonnerstag und Freitag 8 bis 11 Uhr