Urlaubstrip mit dem Steyr Diesel 586 Baujahr 1962

23.09.2018, 08:48 Uhr

Fünf Abenteurer tuckerten mit Oldtimer-Tanklöschfahrzeug nach Kampor.

Es waren etliche Mosaiksteinchen zum Gelingen dieser Reise von Preding auf die kroatische Insel Rab notwendig. Zum Ersten das rote Feuerwehrauto, das eine bewegte Vergangenheit in der Feuerwehr Feldkirchen verlebte, bevor es von Elisabeth Tominz erstanden wurde. Besagte Elisabeth Tominz ist die Lebenspartnerin von Kurt Kaufmann in Preding, der wiederum ausgezeichnete Beziehungen zu den Feuerwehrleuten Josef Mlinar, Walter Stary (beide Stainz) und Franz Ossmann (Grafendorf) hat. Dem Trio schloss sich mit Franz Kleinferchner (FF Rothenthurm, Murtal), ein Freund von Franz Ossmann, ein weiterer Feuerwehrmann an.Am vergangenen Donnerstag ging die Reise mit Walter Stary am Steuer los. „Das ist noch richtiges Autofahren“, überwog bei ihm die Freude am Zwischenkuppeln die spartanische Innenausrüstung des Oldtimers. Ohne Schwierigkeiten wurde am Nachmittag der Stützpunkt Grillstation Mladen in Kampor erreicht. Tags darauf hieß das Motto Entspannung in der Bucht. Der nachgekommene Herbert Erhart verstärkte die Runde, die am Abend – in Uniform - der Feuerwehr der Stadt Rab einen Besuch abstattete und den Gastgebern einen Geschenkskorb und einen gravierten Stainz-Teller überreichte.Der Samstag war dem Besuch der berüchtigten Gefangeneninsel aus der Tito-Zeit für Frauen (Grgur) und Männer (Goli) gewidmet, während der Sonntag zu einem weiteren Besuch der Feuerwehr Rab und ihrem Fischerfest genutzt wurde. Am nächsten Tag hieß es dann bereits Abschied nehmen, mit der Fähre wurde Richtung Insel Krk und weiter Rijeka und die Steiermark genommen.„Es war eine kameradschaftlich schöne Zeit“, brachte Walter Stary einen weiteren Mosaikstein ein: Die illustre Runde knüpfte bei einem Ausflug des Traktorklubs vor 23 Jahren, bei dem das Wiedersehen mit dem alten Kranwagen der FF Stainz eine sentimentale Rolle spielte, die ersten Kontakte.