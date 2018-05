Ein Neuer bei der Bezirks-ÖVP

05.05.2018, 09:44 Uhr

Mit Ingo Reiter hat die ÖVP jetzt einen neuen Bezirksgeschäftsführer, der mit Monatsende Johanna Resch in dieser Position ablösen wird.

BEZIRK DEUTSCHLANDSBERG. ÖVP Landesgeschäftsführer LAbg. Detlev Eisel-Eiselsberg war gestern zu Besuch im Bezirk Deutschlandsberg inklusive einem abendlichen Bezirksparteitag im Buschenschank "Hergott" in St. Stefan ob Stainz. Diesen Anlass hat NAbg. Werner Amon zu einem Pressegespräch im Deutschlandsberger "Atrium" genutzt. "Personalia" stand da ganz oben auf der Liste. Worum geht's?"Johanna Resch wird uns als Bezirksgeschäftsführerin verlassen, allerdings bleibt sie uns als gewählte Bezirksorganisationsreferentin im Parteivorstand erhalten. Das gebe ich mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge somit bekannt", verlautbarte Amon.Der Grund? "Ich befinde mich im Finale meines Studiums für Rechtswissenschaften, und dem möchte ich mich jetzt ganz widmen. Deshalb habe ich um Entbindung von der Funktion als ÖVP Bezirksgeschäftsführerin gebeten", erklärte Johanna Resch, die auch noch weitere Funktionen beim Bauernbund und bei der Jungen ÖVP wahrnimmt.

Ein unkomplizierter Wechsel

Kurs in Richtung 2020



ÖVP stark im Land und im Bezirk

Die größte Herausforderung in diesen starken 1,5 Jahren? "Das war sicher der Nationalratswahlkampf im Vorjahr, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben", betont Resch und ergänzt: "Besonders hilfreich für mich waren die Orstparteitage im vorigen Frühjahr, da ich so die Möglichkeit hatte, jeden Ort zu bereisen und viele Mitglieder kennen zu lernen.""Ich möchte mich herzlich bei Dir bedanken für Deinen Einsatz vor allem während des aufwändigen Wahlkampfes. Du hast ja in dieser kurzen, intensiven Zeit so ziemlich alles erlebt was andere über Jahre hinweg nicht kennen lernen", streut Amon seiner Mitarbeiterin Blumen und stellt auch gleich den Nachfolger vor: "Ingo Reiter begleitet mich schon seit Jahren in diversen Aufgaben. Ingo war sicherheitspolitischer Referent im ÖAAB-Generalsekretariat, einer meiner parlamentarischen Mitarbeiter und zuletzt in der Bundespartei und der Landespartei aktiv. Ich bin sehr dankbar, dass die Landespartei diesem Vorschlag zugestimmt hat", betont Amon."Ursprünglich komme ich aus der Obersteiermark und bin vor zwei Jahren nach Groß St. Florian gezogen, in diesen wunderschönen Bezirk Deutschlandsberg. Die Leute haben mich auch sehr freundlich aufgenommen", ist Ingo Reiter überzeugt. Gefragt zu seinen Vorhaben: "Ich bin kein Showman. Ich arbeite sehr strukturiert und organisiert und werde mich eher im Hintergrund halten. Deshalb freue ich mich ganz besonders auf diese neue Aufgabe und über das Vertrauen, das mir mit dieser Funktion entgegengebracht wird. Außerdem möchte ich mich bei Johanna für die umfassende Einschulung bedanken."Als vorletzte Station seiner Steiermark-Tour war ÖVP Landesgeschäftsführer LAbg. Detlev Eisel-Eiselsberg im Bezirk Deutschlandsberg unterwegs. "Dabei geht es um die Kurssetzung in Richtung 2020. Schließlich befinden wir uns deutlich in der zweiten Halbzeit dieser Gemeinderatsperiode. Es sind also nur noch 99 Wochen bis zu den nächsten Gemeinderatswahlen. Daher ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, um einerseits eine Zwischenbilanz über Erreichtes und nicht Erreichtes zu ziehen und andererseits in den einzelnen Gemeinden das Bewusstsein für die kommenden Gemeinderatswahlen zu schärfen und nachzujustieren", erklärt Eisel-Eiselsberg das Vorhaben einer strukturierten Standortbestimmung für die Ortsparteien und die Stadtpartei und daraus resultierenden Handlungsvorgaben inhaltlicher und personeller Natur.Besondere Herausforderungen sieht Eisels-Eiselsberg für die ÖVP im Bezirk Deutschlandsberg einerseits in der Stadtpartei und andererseits in der Marktgemeinde Eibiswald . "Ich kenne keinen vergleichbaren Fall, wo die ÖVP eine satte Mehrheit hat und es dennoch zu solchen Umständen kommt", spricht Eisel-Eiselsberg den unerwarteten Bürgermeisterwechsel von ÖVP zu SPÖ vor mehr als einem Jahr an und betont: "Wir müssen einen Weg finden, wie man das für die Zukunft wieder neu ordnet."Auch wenn der ÖVP für die letzten Gemeinderatswahlen sogar von LH Hermann Schützenhöfer selbst ein "Bauchfleck der Extraklasse" prophezeit worden ist, war schließlich das Gegenteil der Fall. Die ÖVP stellt jetzt prozentuell sogar mehr Bürgermeister (knapp 47 %) denn je zuvor im Land."Und das nach der Gemeindestrukturreform 2015 unter schwierigen und völlig neuen Rahmenbedingungen", betonte Eisel-Eiselsberg.So werden zehn von 15 Bürgermeistern im Bezirk von der ÖVP gestellt. Von mehr als 300 Mandaten in den einzelnen Gemeinden ist mehr als die Hälfte an Vertreter der ÖVP vergeben. "Die Latte liegt also hoch! Man kann daher nicht die Hände einfach in den Schoß legen. Wir möchten nichts dem Zufall überlassen, damit wir uns in zwei Jahren wieder über mindestens zehn Bürgermeisterinnen bzw. Bürgermeister im Bezirk freuen können", betont Eisel-Eiselsberg zu den ganz besonderen Umständen rund um Gemeinderatswahlen.