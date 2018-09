Ein Bruno für den Bomber

08.09.2018, 10:20 Uhr

Gala-Abend im Vokstheater

Statistiken von Michael Wallner

Dank an die Mannschaftskollegen

Im Wiener Volkstheater fand die Gala statt, alles was Rang und Namen im heimischen Fußball hat war an diesem Abend mit dabei – und mittendrin auch Michael Wallner. Begleitet wurde er dabei von seiner Freundin Sabine König, Trainer Wolfgang Gassmann, seinem Vater und seiner künftige Schwiegermutter. Mitten drin zwischen den besten Fußballern Österreichs und alten Legenden kann Wallner im Nachinein kein einzelnes Highlight ausmachen. „Diesen Abend werde ich mein ganzes Leben nicht mehr vergessen. Die Erfahrung und diesen Titel kann mir keiner mehr nehmen.“, freut sich der 26-jährige.Nicht weniger als 32 Tore erzielte Wallner in der abgelaufenen Saison und wurde damit Torschützenkönig in der steirischen Landesliga. Insgesamt 177 Treffer hat der 26-jährige Torjäger in seiner Karriere bereits erzielt. In den letzten Jahren pendelte er zwischen Landesliga und Regionalliga hin und her, mittlerweile geht er mit dem SV Lebring in seine dritte Saison. Dort im Buchkoglstadion wurde er am vergangenen Freitag vor dem Meisterschaftsspiel gegen Aufsteiger SV Frauental auch nochmals von Obmann Franz Labugger geehrt, er steuerte dann zum 5:0 Kantersieg natürlich auch gleich einen Treffer bei.Tore schießen sich ja bekanntlich nicht alleine, deshalb wird Wallner seinen Mannschaftskollegen natürlich auch noch ein kleines Dankeschön zukommen lassen. „Das wird demnächst passieren. Nach einem Abschlusstraining werde ich die Jungs auf eine Nudelpartie einladen.“, verspricht Wallner. Trotz des aktuellen Rummels um seine Person will der Bomber seine Tore weiterhin in Lebring schießen: „Man kann im Fußball zwar nie wissen was passiert, momentan passt es in Lebring aber sehr gut, ich bin sehr glücklich wie es derzeit läuft.“