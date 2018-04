24.04.2018, 11:01 Uhr

Beim ersten Rennen über elf Kilometer landete der Deutschlandsberger Speedskater im Spitzenfeld.

Knapper Zielsprint

Bei herrlichem Wetter und bester Stimmung ging der Deutschlandsberger Speedskater Georg Ulz beim Marktlauf in Kremsmünster an den Start. Zusammen mit fünf Teamkollegen des ATUS Zeltweg stellte er sich dem ersten Saisonrennen über elf Kilometer.Hinter dem späteren Sieger aus dem Burgenland formierte sich nach dem Gerangel zum Start eine große Verfolgergruppe, der auch Ulz angehörte. Kurz vorm Ziel zerfiel die Gruppe, sechs Skater kämpften um die verbliebenen zwei Podestplätze. Auch Ulz zog 400 Meter vorm Ziel einen Sprint an, musste sich aber knapp geschlagen geben: Am Ende Platz vier für den Deutschlandsberger, knapp vor seinem Teamkollegen Gerald Woisinger.