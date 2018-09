Marco Masser kämpft in Italien für Österreich

11.09.2018, 11:03 Uhr

(jf). Die Jugend zeigt sportlich groß auf! Drei Steirer und eine Steirerin sind im Österreichischen Nationalteam für die Kickbox-Weltmeisterschaft, die vom 16. bis 22. September im italienischen Jesolo in Szene geht, nominiert. Darunter befindet sich auch Marco Masser von der Kickbox Union Wies. Der 15-Jährige hat sich mit seinem Trainer Kurt Knappitsch intensiv für diese Herausforderung vorbereitet. Am Samstag, dem 15. September, mit Beginn um 19 Uhr, wird der Athlet im Rathaussaal Wies feierlich verabschiedet. Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen.Marco Masser wird in Jesolo in der Jugendklasse (U16/bis 65 kg) im Pointfighting antreten. Er wurde jedoch auch für das Teamfighting nominiert. „Ich werde mein Bestes geben und habe viel dafür getan“, so Marco Masser.Foto: Josef Fürbass