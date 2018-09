Neue Karatekurse in St. Stefan ob Stainz

13.09.2018, 12:33 Uhr

Auch Neueinsteiger, egal ob Kinder oder Erwachsene, können beim Karate-Do St. Stefan ab sofort trainieren.

Pünktlich zu Schulbeginn startet der Verein Karate-Do St. Stefan ob Stainz wieder mit neuen Kursen: Erstmals seit langem können auch wieder neue Kinder (ab sieben Jahren) ins Training aufgenommen werden. Jeden Freitag von 18 bis 19.30 Uhr geht's im Turnsaal der VS St. Stefan zur Sache. Koordination, Ballgefühl, Körperspannung, Selbstvertrauen und die ersten Kampfsportbewegungen werden dort trainiert. Parallel zum Nachwuchs können die Eltern gleich beim Kurs für Erwachsene mitmachen. Wer mitmachen will, kann jederzeit einfach vorbei kommen. Ein Einstieg in die Anfängerkurse ist von 28. September bis Ende Oktober möglich.

Ein Sport für alle

Karate ist für alle Altersstufen und alle Fitnesslevels bestens geeignet. Sportanfänger profitieren schon bald von erhöhter Koordination und Körperbeherrschung sowie einem gestärkten Muskelapparat. Fitnessprofis können sich bei Partnerübungen und kraftvollen Schlägen und Tritten in die Schlagpolster austoben. Großer Wert wird sowohl im Kinder- als auch im Erwachsenentraining auf Disziplin und Respekt vor den Trainingspartnern gelegt. Durch das genaue Üben und Wiederholen der Techniken und das langsame Herantasten an die richtige Distanz im Partnertraining unter ständiger Aufsicht eines geschulten Trainers werden Verletzungen vermieden. Das Training mit dem Partner verhilft einem in vielen Situationen zu mehr Selbstvertrauen – auch im Beruf und in Alltagssituationen. Weitere Informationen auf der Homepage von Karate-Do St. Stefan