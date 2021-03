4ME kommt online ins Haus

Vier harmonierende Männerstimmen bringen am Sonntag Acapella-Kultur ins Wohnzimmer. Das Männervokalquartett 4ME gibt am 28. März um 18:00 Uhr ein Online-Konzert. Per Live-Stream singen Lukas Joham, Manuel Schwandt, Mathias Rosenberger und der Kalsdorfer Stephan Scheifinger Pop-Songs, Klassiker und Volkslieder, verbunden mit einem Schuss Humor. Karten zu 20 Euro über die Homepage inklusive Zugangslink www.four-me.at.