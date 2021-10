"ErntePUNKFest" mit Anna Absolut

Der Punk Verein Austria mit Sitz in Graz und die Kommunistische Jugend Graz (KJÖ) veranstalten am 16. Oktober zum zweiten Mal gemeinsam das "ErntePUNKFest" im Grazer Taggerwerk.

Nach dem Start 2019 passte sich die Organisation 2020 laufend an die sich ändernden Covid-19-Maßnahmen an. Am Ende als reines Open Air geplant, ließ sich die Durchführung aufgrund der steigenden Infektionszahlen aber nicht mehr verantworten, weshalb die Veranstaltung nur zwei Wochen vor dem Termin auf 2021 verschoben werden musste. Heuer soll es wieder so weit sein: Um die Erwartungen der Community zu erfüllen, wurde das Line-up aus einer Mischung international bekannter Gesichter aus der Szene und aufstrebender Grazer Combos zusammengestellt. Auch die Polit-Indie-Punker Anna Absolut aus Gratwein-Straßengel sind dabei und legen die geplante gemeinsame Doppel-Release-Show aufs "ErntePUNKFest".

Line-up:



The Rumjacks

Venerea

Straightline

Anna Absolut

Nufo

Vodka Lennon

S.I.G.

Details: