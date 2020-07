Neue TV-Doku über Patrick Hahn

Er gilt als Shootingstar der internationalen Dirigentenszene: Patrick Hahn. Der 25-jährige Dirigent, Komponist und Pianist aus Eggersdorf bei Graz arbeitete weltweit bereits mit den renommiertesten Orchestern und Opernhäusern. Gestalter Erwin Schwischay und sein Filmteam haben Patrick Hahn rund ein Jahr lang im In- und Ausland begleitet und geben in einer neuen TV-Dokumentation Einblicke in das berufliche wie private Leben des Ausnahmetalents. Zu sehen ist die Dokumentation am Sonntag, 2. August, um 18.25 Uhr in ORF 2.