Advent im Jugendzentrum Frohnleiten

Einen Adventkalender der etwas anderen Art, gab es dieses Jahr in der Vorweihnachtszeit im ClickIn Frohnleiten. An 12 Tagen galt es, die unterschiedlichsten Aktionen und Challenges zu bestreiten und auch die süße Belohnung durfte natürlich nicht fehlen.

Die Spiele waren weihnachtlich ausgelegt, so gestalteten wir beispielsweise ein Weihnachts-Activity, „Wer bin ich?“ mit weihnachtlichen Begriffen, ein Kahoot-Quiz mit Fragen rund um die Weihnachtszeit und vieles mehr.

An zwei Tagen luden wir außerdem Schulklassen der NMS Frohnleiten zu uns ins Jugendzentrum ein. Gemeinsam wurde eine XL-Weihnachtskarte gestaltet (zu bewundern im ClickIn Schaukasten) und ein Christbaum geschmückt. Allerdings nicht so wie man es gewohnt ist. Unsere Jugendlichen wurden mit diversen Handicaps versehen, wie zum Beispiel verbundenen Augen, an Armen und Beinen zusammengebunden oder mit großen Topfhandschuhen ausgerüstet.

Wir freuen uns über die zahlreichen Teilnehmer unserer Adventaktion. Bei der Weihnachtsfeier am 20.12. durften sich jene mit den meisten Stempeln auf ihrer Teilnahmekarte, über ein Weihnachtsgeschenk freuen.

Doch auch die übrigen Besucher gingen nicht leer aus – gab es doch noch ein Würfelschrottwichteln.

Das ClickIn verabschiedet sich nun auch in den Weihnachtsurlaub.

Wir freuen uns, euch ab 07. Jänner wieder begrüßen zu dürfen.