Bildung gehört nicht nur für alle angeboten, sondern definitiv auch belohnt. Genau aus diesem Grund fördert die Marktgemeinde Gratwein-Straßengel ihre Bürger, die einen erfolgreichen Abschluss vorweisen kann.

Einer der sechs Schwerpunkte des umfangreichen Bildungsangebots von Gratwein-Straßengel ist die Auszeichnung akademischer und berufsspezifischer Arbeiten. Dieser Bildungspreis geht an jene junge Talente, die mit ihren Leistungen überzeugen können. Das betrifft sowohl wissenschaftliche Arbeiten und Abschlussarbeiten als auch die Erlangung des Diplomingenieurs oder der Meisterbrief, der stolz in Händen gehalten werden kann. Entsprechend viele kluge Köpfe und fleißige Hände werden belohnt – vom Schüler über dem Lehrling bis hin zum Akademiker.

Ein Hoch auf die Jugend



Erfolgreiche Abschlüsse, wie das Diplom, der Bachelor, Doktor, Master oder Meisterbrief werden in der Marktgemeinde neben Geld im Normalfall auch mit einer Veranstaltung, in der die jungen Bürger die umgesetzten Projektarbeiten noch einmal vorzeigen, honoriert. Corona-bedingt wurde diese aber abgesagt – dafür haben sich die Anwärter mit einem kurzen Videobeitrag vorgestellt. Die von Fachausschussobmann für Bildung, Jugend & Sport Gernot Papst initiierte Förderung haben auch in diesem Jahr wieder 30 Bürger in Anspruch genommen. Drei davon wollen wir hier kurz vorstellen:

Sandra Grinschgl



Grinschgl darf gleich drei Titel ihr Eigen nennen, darunter einen Doktortitel. 2011 am Bundesgymnasium Rein maturiert, absolvierte sie das Studium der Psychologie an der Karl-Franzens-Universität Graz, schrieb ihre Doktorarbeit aber an der Universität Tübingen. Dort hat sie den Doktorgrad der Naturwissenschaften "Dr. rer. nat." mit der Gesamtnote "Sehr gut" für die Arbeit "Determinants and consequences of offloading working memory processes" abgeschlossen. Seit November 2020 ist sie Universitätsassistentin mit Doktorat (PostDoc) an der Universität Graz, im Arbeitsbereich Differenzielle Psychologie.



Thomas Amhofer

Amhofer hat sein Studium der Fahrzeugtechnik/Automotive Engineering an der Fachhochschule Joanneum in Graz absolviert. Das in Vorlesungen erlangte, theoretische Wissen konnte er im Zuge des Projekts „Formula Student“ direkt unter Beweis stellen und widmete sich der Aerodynamik der Rennfahrzeuge des hauseigenen Rennteams von Joanneum Racing Graz. Seine Masterarbeit befasst sich mit dem Thema "Analysis of the F2 2019 aerodynamics". Den Sprung hin zum professionellen Motorsport hat er gemeistert.

Konstantin Mizera



Nach der Matura am BG Rein hat Mizera das Bachelorstudium der Bauingenieurwissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Graz absolviert. Seinen Master hat er gleich angehängt. Sein Schwerpunkt war die Infrastruktur – heute arbeitet er als Verkehrsplaner.

Ab sofort läuft auch schon wieder die Förderfrist für das nächste Jahr. Also gerne auf der Gemeindewebsite unter der Rubrik Förderungen über die Kriterien informieren und Antrag stellen. Denn: Bildung gehört wahrlich belohnt.

