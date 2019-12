Christmetten-Termine in GU-Nord

Der Christmetten-Besuch gehört für Familien zu Heiligabend dazu.



Wenn die Geschenke ausgepackt wurden, versammeln sich die meisten Familien erneut, um am Heiligen Abend die Christmette zu besuchen. Der Gang zur Kirche ist Brauch und mit den Jahren immer beliebter geworden. Bei der Christmette handelt es sich um ein ursprünglich gesungenes nächtliches Stundengebet, traditionell wird sie um Punkt Mitternacht begangen.

An diesem Abend erstrahlen die Kirchen noch heller, und es gibt für Kinder viel zu sehen und zu hören. So ist es zum Beispiel üblich, dass beim Einzug die Figur des Jesuskindes in die Weihnachtskrippe gelegt wird und ein Kirchenchor Besinnlichkeit in die Herzen zaubert.

Die Termine