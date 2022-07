Der Ulrichsonntag hat in Gratwein-Straßengel eine besondere Bedeutung, ist der Heilige doch Namensgeber für das Kirchlein hoch über dem Stift, den Ulrichsberg und eine beliebte Wanderroute der Großgemeinde. Das wird nach zweijähriger Pause von der Feuerwehrmusik Eisbach-Rein wieder gefeiert, die mit einem Frühschoppen am 3. Juli ab 10:00 Uhr in die Stiftstaverne lädt. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Gastgeber, die sich mit der Floriani Blos Verstärkung holen. Mit dabei auch der Trachtenverein D’lustigen Mühlbachkogler z’Hörgas, deren Tanzeinlagen ein Augenschmaus sind. Zur Kulinarik der Stiftstaverne gibt’s einen Mehlspeisen-, Bier und Weinstand der Feuerwehrmusik.