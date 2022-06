Die Katholische Jugend Hausmannstätten lädt am 25. Juni zum Pfarrball in das Gasthaus Riedisser in Vasoldsberg. Unter dem Motto "Atlantis, unsere Pfarre taucht ab“ startet der Ball um 20:30 Uhr mit einer Polonaise (Einlass ab 19:30 Uhr). Traditionell überrascht die Jugend die Ballgäste mit zahlreichen Attraktionen, so dürfen Besucher sich neben einer großen Tombola vor allem auf eine sehenswerte Mitternachtseinlage freuen. Die Musik kommt von der Band "Crossout“, lässt Katharina Götz vom Organisationsteam wissen.