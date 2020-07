Sightseeing Seidl in Semriach unterwegs

Auf Entdeckungsreise: Der Antenne-Muntermacher war zu Besuch in der Marktgemeinde.



Antenne-Muntermacher Thomas Seidl ist aktuell als „Sightseeing Seidl“ in der Steiermark unterwegs, um die schönsten Flecken der Grünen Mark näher kennenzulernen und um so Lust auf Urlaub zuhause zu machen. Kürzlich war er in Semriach zu Gast, wo ihn Bürgermeister Gottfried Rieger herzlich empfing. „Wir haben Sehenswürdigkeiten, die hat die ganze Region nicht“, sagte er dem Moderator und schickte ihn einmal quer durch die Gemeinde. Neben dem Café Tiziano am Marktplatz besuchte Seidl die Kirche, die als „verkleinerte Ausgabe des Grazer Doms“ bezeichnet wird, bevor es zur Abkühlung in die Kesselfallklamm und die Lurgrotte ging. Letztere wird bereits in fünfter Generation von Andreas Schinnerl geführt, der zugleich Höhlenführer ist und die Einzigartigkeit der Tropfsteine präsentierte.

Von der Lurgrotte ging es weiter zum Islandpferdehof von Piet Hoyos. Hier durfte Seidl nicht nur die 100 Pferde auf dem 57 Hektar großen Reitgelände kennenlernen, er selbst nahm auch Platz auf einem wahren Champion: „Sproti frá Innri-Skeljabrekku“. Auch ein Besuch im Semriacherhof stand auf dem Programm, wo der Muntermacher vom Juniorchef persönlich verköstigt wurde.