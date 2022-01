Winter Wonderland

Genießen wir! Wir sind fokussiert auf den Augenblick! Gut so, die Zukunft macht uns blind, sie würde uns nur Angst machen, das Jetzt lässt uns die Augen öffnen! Hinter den Augen steckt trotzdem die Seele, sie kann den Blick verklären ... Es gehört eine Strategie dazu, die Beiden zu überlisten und sie zu verbinden! Sie gehören zusammen und es liegt an Dir, wem Du die Dominanz geben wirst! Ich entscheide mich in erster Linie für meine Augen! Also, gebrauchen wir unsere Sinne, um ein Machtwort sprechen zu lassen. Für mich bedeutet es, die Natur, wie sie sich jetzt zeigt! Es wiegt vieles auf, macht gut, was Menschen nicht imstande sind, oder das momentane Weltgeschehen. Eine Tür geht auf, die Sonne bricht sich durch den Morgennebel und wohl auch ihr Schweigen ... Ich verstehe alles, blitzschnell, besonders die momentane Situation, ob es eine Firma ist, ob Freunde, die arbeiten müssen, die die einen Sinn aus allem für sich gewinnen können, oder jene, die auf der Strecke bleiben. Gewinn bedeutet nicht, um ein Geschäft zu machen, um Profit, um Materialismus, es geht um ganz anderes. Diese Erkenntnis, dass es um Ehrlichkeit, um Menschlichkeit, um Freundschaft, im Nachhinein oft auch um Verzeihen geht, wird uns alle helfen, durch den "kalten Winter" zu kommen. Es ist kein Kampf zwischen Menschen, es ist trotzdem Krieg. Jeder einzelne hat die Wahl, ob er mitmachen will, oder ob er sich tatsächlich, so wie ich, sich auf ein "Winter Wonderland" einlässt. Ein neues Modewort ist kreiert, um die Welt so wie sie tatsächlich ist, wegzublenden. Dieses Wort klingt wie ein Märchen, aber es ist viel Wahrheit darin zu finden, daraus heraus zu kristallisieren, um nicht in eine Illusion zu flüchten, um trotzdem in der Realität zu bleiben! Sie ist klein, diese Welt, doch wenn man dahinter schauen kann, verbirgt sich eben im "Dahinter" etwas ganz Großes, nämlich - das wahre Leben! Die Betrachtungsweise zu verändern, vom "kalten Winter" zum "Winter Wonderland" - es ist wie ein Wunder, und plötzlich sieht die Welt ganz anders aus!

Und nur Du allein wirst es für Dich schaffen, einfach durch Wortspielerei, manifestiert sich eine andere Welt und nicht mehr Krieg. Vertrau auf das, was Du siehst, Deine Augen zeigen es Dir! Denn im Gegenteil "Winter Wonderland" - darin steckt - versteckt wohlgemerkt - trotzdem das Wort

"WUNDER"!