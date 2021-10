Der große Hit in der Unterliga Mitte: Mit Werndorf kommt der Leader zu Verfolger Kainbach-Hönigtal.

In der elften Runde der Unterliga Mitte, Saison 2021/22, steigt das absolute Schlagermatch in Kainbach: Hausherr USV Teamsports Herko Kainbach-Hönigtal hat am Freitag um 19 Uhr den SK Fliesen Garber Werndorf zu Gast. Das heißt, der Tabellenzweite empfängt den Leader zum “Sechspunktespiel“. Werndorf führt mit neun Siegen die Unterliga Mitte mit 27 Zählern an, nur einen Punkt dahinter lauert Kainbach, das mit acht Siegen und zwei Remis (im Gegensatz zu Werndorf, das bereits einmal verloren hat) noch ohne Niederlage dasteht.

Werndorf dominiert die Statistik

Auch die Statistik der direkten Begegnungen lässt aufhorchen: Dreizehn Mal standen sich die beiden Teams seit 2010 gegenüber, fünf Mal gewann Werndorf, sieben Mal ging es unentschieden aus, und nur ein Mal konnte Kainbach das Match für sich entscheiden. Allerdings passierte das in der bisher letzten Begegnung, im September des Vorjahres holte Kainbach mit einem 3:1-Sieg in Werndorf alle drei Punkte ab.



Torjäger im Vergleich

Im Vergleich der Torjäger hat Kainbach die Nase vorne. Nikolaus Scarpatetti führt die Scorer-Liste der Unterliga mit 17 Volltreffern an, Klubkollege Christian Lieb brachte es auf neun Tore, dahinter rangieren die Werndorfer Pascal Wallner (8 Tore) und Hansjörg Alter (7). Werndorf-Trainer Hannes Reinmayr sieht in diesem Spiel noch keine Vorentscheidung: “Ich glaube, dass die Tabellenführung noch mehrmals wechselt. Noch ist längst nichts entschieden.“ Auf Sieg setzt freilich auch Kainbach-Coach Richard Wemmer: “Meine Mannschaft ist gerüstet für dieses Spitzenspiel, genauso wie das Umfeld in Kainbach. Es wird interessant.“