VCH-Volleyballfinale mit drei Heimspielen

Volleyball: Samstag Doppelpack gegen Wörther-See-Löwen für Hausmannstätten. Nachtrag am Dienstag.

Der Hausmannstättener Volleyball-Marathon nähert sich – zumindest für das Spieljahr 2021 – dem Ende. Mit den beiden Heimspielen gegen die VBK Wörther-See-Löwen am Samstag ist das reguläre Spieljahr (Damen, 15.30 Uhr, Herren, 18 Uhr) abgeschlossen. Bloß einen Nachtrag haben die Männer um Coach Bernhard Trummer noch zu absolvieren, am 21. Dezember (20.15 Uhr) kommt Aich/Dob2, dann ist wirklich Schluss.

Für die Herren bleibt der gesicherte Platz im Mittelfeld das Ziel, Punkte gegen Klagenfurt 2 sind drinnen. “Außer die Wörther-See-Löwen verstärken sich mit Spielern aus dem ersten Team“, weiß Trummer.

Die Hausmannstättener Mädels schielen weiter auf einen Platz an der Sonne, auf die Tabellenspitze fehlen bloß zwei Zähler. Die sollten gegen die Löwinnen vom Wörthersee ins Reine gebracht werden. Dann bleibt einzig abzuwarten, wie die Matches der Konkurrenz enden.

Auf alle Fälle sind bei den drei Saisonabschlussspielen des VC Hausmannstätten Fans zugelassen, in der Halle gilt wie üblich die 2G-Regelung.