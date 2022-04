ELIN, ein Unternehmen der IGO Industries, ist ein traditionelles österreichisches Unternehmen mit 130 Jahren Geschichte und Marktführer in den Bereichen Gebäudetechnik und elektrotechnischer Anlagenbau.

Das Leistungsspektrum umfasst österreichweit alle Bereiche der Elektrotechnik für den gesamten Lebenszyklus einer Anlage: Von der Planung über die Errichtung bis hin zu Service und Wartung. In Graz vervollständigt außerdem eine HKLS-Einheit das Team.

Am Puls der Zeit – Expertise made by ELIN

Mit Leidenschaft fürs Projektgeschäft verfügt ELIN über gewachsenes und umfassendes Know-how, langjährige Erfahrung und ausgewiesene Kompetenz in Spezialbereichen.

In 17 eigenen Centers of Competence wird das Know-how in den einzelnen Bereichen gebündelt und weiterentwickelt. Aus dieser Position verstehen wir uns auch als Trendgeber und Innovator und entwickeln eigene Produkte wie beispielsweise in der Flughafentechnik.

Ob als technischer Generalunternehmer oder als Spezialist für einzelne Gewerke - als unabhängiger Anlagenbauer offeriert ELIN optimale, auf den Kunden zugeschnittene, hochwertige und kosteneffiziente Leistungen. Je nach Wunsch und Rahmenbedingung können unterschiedliche Ansätze angeboten werden: Ob als Design to Budget oder Value-Engineering Lösung – ELIN liefert stets mit Ressourcen- und Leistungsstärke.

Kompetenz und Erfahrung – engagierte Mitarbeiter*innen garantieren hochwertige Techniklösungen

Derzeit beschäftigt ELIN insgesamt ca. 1.800 Mitarbeitende und erwirtschaftet rund EUR 300 Mio. Umsatz jährlich. Mit 15 Standorten in Österreich und weiteren 6 im Ausland bietet ELIN regionale Nähe und für unsere Kunden damit direkten Zugang zu allen Leistungen des Unternehmens. ELIN Graz beschäftigt ca. 70 Mitarbeiter. Sie konzipieren, planen, errichten, warten und servicieren Gebäude- und Industrieanlagen im Portfolio der Elektrotechnik und des Bereichs HKLS – aktuell mit Schwerpunkt auf die Industrie. Die Kundenliste umfasst etwa Böhler Austria, Magna-Steyr oder Mayr-Melnhof.

Ein abwechslungsreicher Job wartet auf die Bewerber.

Foto: Elin

hochgeladen von Alois Lipp

Als ausführender Partner unserer Kunden sorgen wir dafür, dass aus Wünschen, Ideen und Vorhaben gelebte Realität auf technisch höchstem Niveau wird. Fundierte technische und handwerkliche Ausbildungen sowie laufende Weiterbildungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dafür die Basis und garantieren gleichzeitig unseren Platz als Innovationstreiber in unserem technischen Leistungsportfolio.

Gemeinsam die Zukunft gestalten

Um unseren Kunden jederzeit maßgeschneiderte Lösungen anbieten zu können, suchen wir laufend Mitarbeiter*innen im Büro sowie auf der Montage, die genauso wie wir auf Professionalität, beste Qualität und hohe persönliche Eigenverantwortung Wert legen. Zusätzlich bieten wir Lehrstellen als Konstrukteur Elektrotechnik. Was uns auszeichnet sind starke Teams, die gemeinsam auch die schwierigsten Situationen meistern. Mit Persönlichkeiten, die nicht nur einfach ihre Aufgaben erledigen, sondern sich konstruktiv einbringen, teamfähig und selbstkritisch sind, gerne auch mal quer denken und für die der Blick über den Tellerrand etwas Selbstverständliches ist. Bei ELIN fordern und fördern wir unsere Mitarbeiter*innen, vom Lehrling über die Monteur*in bis zur Bauleiter*in und legen großen Wert darauf, dass sie sich in ihrem Arbeitsumfeld wohlfühlen.

Wertschätzung



Unsere Wertschätzung äußert sich nicht nur auf menschlicher Basis und in einer offenen Unternehmenskultur, sondern auch in Form zahlreicher langfristiger Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, angepasst an die jeweilige Lebenssituation. Besonderen Wert legen wir auf individuelle Potentialentwicklung in firmenbezogenen Ausbildungen. Durch Weiterbildung und andere Qualifizierungsmaßnahmen besteht die Möglichkeit des beruflichen Aufstiegs innerhalb der Firma. Der Erfolg gibt uns dabei recht: Die meisten unserer Führungskräfte haben sich innerhalb unseres Unternehmens zu ihrer jetzigen Position hin entwickelt. Und auch bei der Lehrlingsausbildung wurde unser Engagement bereits mehrfach ausgezeichnet. So verfügen wir über verschiedene Qualitätssiegel, wie beispielsweise Top-Lehrbetrieb oder das INEO-Siegel im Lehrlingsbereich. Haben wir Sie neugierig gemacht? Kontaktieren Sie uns - wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Kontakt:

Seering 2, 8141 Premstätten bei Graz

+43 59902 40100

www.elin.com