Der Heilige Florian, Patron der Feuerwehr (Fest: 4.Mai)

03.05.2018, 18:56 Uhr

Viele Christen warteten hinter Gittern auf ihren Tod. Auch Florian wurde zum Statthalter gebracht und bekannte sich offen als Christ. Daraufhin wurde er grausam gefoltert. Er wich aber nicht vom Glauben ab und wurde schließlich nach der Folter mit einem Stein beschwert, von einer Brücke in den Fluss Enns geworfen und ertränkt.Das geschah am 4.Mai 305 n.Chr.Sein Leichnam wurde geborgen und die Reliquien bildeten den Grundstein für das Augustiner Chorherren Stift St.Florian bei Linz.Der Florianitag (4.Mai) ist in Oberösterreich ein Feiertag.