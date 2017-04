Eggersdorf: Musikkabarett im Schloss Dornhofen

Mi, 3. Mai 2017, Schloss DornhofenEinlass ab 18:00 (freie Platzwahl)Beginn um 20:00"Taubenvergiften für Fortgeschrittene"Patrick Hahn mit seinem Musik-Kabarett zum letzten Mal in Eggersdorf!Luzern, Hamburg, Leipzig, Aspen, Tel Aviv, Budapest, Wien, Erl... Der Terminkalender des jungen Ausnahmekünstlers Patrick Hahn liest sich fast wie ein Reisemagazin. Doch neben den vielfältigen Verpflichtungen als Dirigent in aller Welt nimmt sich der junge Steirer zwischendurch immer wieder die Zeit, um auch eine seiner weniger "ernsten" Facetten zu pflegen:

Sich selbst am Klavier begleitend erklärt Patrick Hahn, warum man im 21. Jahrhundert überhaupt noch ins Konzert geht, was es mit André Rieu & Beethoven auf sich hat, gibt sich als Opernführer der besonderen Art und - das ist besonders wichtig - besingt mit köstlichen Chansons von Georg Kreisler auch Themen, die mit Musik eigentlich so gar nichts zu tun haben.Nach dem umjubelten Erfolg mit seinem Erstlingsprogramm "Weil ich unmusikalisch bin" schwingt sich Patrick Hahn erneut vors Klavier und gestaltet mit "Taubenvergiften für Fortgeschrittene" ein außergewöhnliches Musik-Kabarett, das wortgewandt und frech einen einzigartigen Abend für Jung und Alt auf höchstem musikalischem Niveau garantiert!Karten und Infos unter schloss-dornhofen@aon.at, telefonisch unter 0664 527 11 00, bei Ö-Ticket & Zentralkartenbüro sowie an der Abendkasse.