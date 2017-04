AT

Wie erkennt man illegale Substanzen? Was mache ich, wenn mein Kind Drogen nicht abgeneigt ist? Bei der dritten Veranstaltung der ÖAAB-Vortragsreihe "Wissen für jeden" beantwortet Experte Hans-Peter Schume am 25. April (19 Uhr) in der Mehrzweckhalle Gratwein alle wichtigen Fragen rund um Drogenmissbrauch und Suchtprävention.