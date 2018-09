Gratwein-Straßengel: Hof-zu- Hof-Wanderung (+ Bildergalerie)

10.09.2018, 11:20 Uhr

Das Motto „Lernen wir unsere Gemeinde gemeinsam besser kennen“ beschreibt diesen Tag perfekt: Nicht nur, dass viele verschiedene Menschen aus den unterschiedlichen Ortsteilen mit verschiedenen Altersgruppen aufeinandertrafen, auch lernte so mancher Gschnaidter seinen Ortsteil neu kennen.Abschließend gab man uns einen Einblick in die Kirche in St. Pankrazen.