Quereinsteigertag - die FF Gössendorf lädt ein

11.09.2018, 21:05 Uhr

Für all diejenigen, die sich schon immer für die Feuerwehr interessiert haben, ist der 15. September ein Pflichttermin. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Gössendorf gibt es nämlich für all jene, die mit dem Gedanken spielen, etwas zur Sicherheit in Gössendorf beizutragen, die Möglichkeit, praktisch in den Übungsbetrieb hineinzuschnuppern.

15. September, ab 17 Uhr, ESZ Gössendorf

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Gössendorf mitzumachen, ist eine spannende Sache. Man trägt nicht nur zur Sicherheit in der Gemeinde bei und erhält eine sehr gute Ausbildung in den unterschiedlichen Bereichen, von der Brandbekämpfung über den technischen Einsatz bis hin zu Spezialgebieten wie Schadstoffdienst oder Jugendarbeit, sondern wird darüber hinaus Teil einer verschworenen Truppe. So ernst auch die Aufgabenstellung eines Feuerwehrmitglieds ist, Kameradschaft und Spass kommen dabei ganz sicher auch nicht zu kurz.Damit auch jene, die neu zugezogen sind oder in früheren Jahren keine Möglichkeit hatten, sich dieser Herausforderung zu stellen, einmal so richtig in das Feuerwehrleben hineinschnuppern könne, lädt die FF Gössendorf am 15. September zu einem Quereinsteigertag in das Einsatzzentrum Gössendorf ein. "Im Rahmen unserer Monatsübung können Interessierte sich nicht nur informieren, sondern auch selbst praktisch bei verschiedenen Stationen mitmachen", so HBI DI(FH) Gerald Wonner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gössendorf. "Und wer weiß, vielleicht ist dieser Schnuppertag für manchen Besucher der Start einer Feuerwehrkarriere: die Angehörigen der FF Gössendorf freuen sich jedenfalls auf alle BesucherInnen des Quereinsteigertages!"Also: am 15. September ab 17 Uhr nicht's wie hin in das ESZ Gössendorf!