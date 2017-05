Rotes Kreuz GU zieht Bilanz

11.05.2017, 05:30 Uhr

Rotes Kreuz leistete 274.096 ehrenamtliche Stunden.

Bei der alljährlichen Bezirksversammlung der Bezirksstelle Graz-Umgebung des Österreichischen Roten Kreuzes, Landesverband Steiermark, kamen neben den zahlreichen Ehrengästen rund 100 Rot-Kreuz-Mitarbeiter in Krumegg, Marktgemeinde St. Marein bei Graz, zusammen. Die Bilanz: Circa 900 Freiwillige leisteten insgesamt 274.096 unentgeltliche Stunden. Die Erste-Hilfe-Trainer schulten 3.070 Personen im Bezirk in Erster Hilfe und durch die Team-Österreich-Tafel wurden 82.300 Kilogramm Lebensmittel an die Bevölkerung weitergereicht. 4.600 Stunden verbrachte der freiwillige Sozialdienst als Besuchs- und Begleitdienst und bei Seniorennachmittagen, bilanzierten Bezirksstellenleiter Günter Pichlbauer und Bezirksgeschäftsführer Markus Schobel. Pichlbauer selbst wurde an diesem Abend für sein Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz das 'Große Goldene Ehrenzeichen des Landesverbandes Steiermark' verliehen. Als Ehrengäste wurden Bezirkshauptmann Burkhard Tierrichter, Nationalratsabgeordnete Karin Greiner, Bereichsfeuerwehrkommandant Gerhard Sampt als Vertretung anderer Einsatzorganisationen, Bezirkspolizeikommandant Manfred Pfennich und Jürgen Maier von der Österreichischen Wasserrettung begrüßt.