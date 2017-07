mozart100: 105 Kilometer langer Ultratrail durch das Salzburger Land

19.07.2017, 12:19 Uhr

Mit Start und Ziel am Salzburger Residenzplatz waren 105 Kilometer und zudem fordernde 4700 Höhenmeter auf Trails, gespickt mit steilen Anstiegen und technisch schwierigen Downhills, zu laufen.Körper und Geist mussten bei diesem anspruchsvollen Ultratrail in Bestform sein. Lediglich zwei Drittel aller Starter schafften es ins Ziel.

Die Strecke führte mit Start um 5 Uhr früh aus der Mozartstadt Salzburg über Fuschl bis nach St. Gilgen am Wolfgangsee. „Atemberaubende Blicke vom Zwölferhorn, Schafbergalm, Nockstein oder Kapuzinerberg auf die landschaftliche Schönheit des Salzburger Landes entschädigten für all die Strapazen“, sagt Wolfgang Kölli, der letztendlich für die 105 km lange Strecke 15 Stunden und 52 Minuten benötigte und damit unter 193 internationalen Finishern den hervorragenden 66. Gesamtrang erreichte.Die nächsten sportlichen Ziele sind definiert: Einmal beim geschichtsträchtigen 100-Meilen-Rennen „Western State 100“ in Kalifornien am Start stehen, das ist Wolfgang´s großer Lauftraum. Zuvor stehen jedoch die österreichischen und steirischen Meisterschaften im Trail-Marathon am Programm, die im September in Stanz im Mürztal stattfinden.