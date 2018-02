Hubmann setzt auf die Familie

06.02.2018, 06:00 Uhr

Gössendorfer Unternehmen ist der familienfreundlichste Betrieb

Eine tolle Auszeichnung hat die Gössendorfer Baufirma Hubmann eingeheimst: In der Kategorie Mittlere Unternehmen wurde sie als familienfreundlichster Betrieb ausgezeichnet. “Als traditionsreiches Familienunternehmen mit 60-jährigem Bestehen liegt Hubmann Bau jeder Mitarbeiter sehr am Herzen, sodass sich das Team selbst als große Familie bezeichnet. Der persönliche Kontakt und das stets offene Ohr der Geschäftsführung, auch für private und familiäre Belange, bildet einen fixen Bestandteil im Unternehmensalltag“, heißt es in der Laudatio. Juniorchefin Anita Hubmann und “Senior“ Johann Dobler waren mit ihrem Team bei der Ehrung im Campus 02 mit dabei. Den Preis übergaben Ministerin Juliane Bogner-Strauß, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl und WK-Präsident Josef Herk.