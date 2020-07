Barista's-Chef kehrt zum Geburtstag ins Tagesgeschäft zurück

Passend zum Jubiläum kehrt Stephan Pensold zurück zu den Wurzeln: Vor 17 Jahren hat er am Franziskanerplatz die erste Barista's-Filiale eröffnet und seitdem ein Coffeeshop-Imperium etabliert. Jetzt ist der Mastermind auch operativ zurück und übernimmt die Ur-Filiale im Herzen der Innenstadt wieder selbst, nachdem diese zuletzt als Franchisebetrieb geführt wurde. Auch am Standort Leonhardstraße macht Pensold den Espresso künftig wieder selbst, im Herbst folgt auch die Filiale in Eggenberg. Seine Auszeit, in der er zahlreiche Länder bereiste und sich neue Inspiration holte, ist nun also vorbei. "Ich habe genug neue Ideen und wieder Lust bekommen", erklärt Pensold, der in Graz den ersten Chai Latte verkauft hat und 2013 begonnen hat, Kaffee selbst zu rösten.

Zahlreiche Neuigkeiten warten



Neben dem neuen Standort in Kalsdorf, der seine Pforten im Vorjahr geöffnet hat, startet er jetzt auch mit einem neuen Gastgartenkonzept, einem neuen Kaffeeblend, Smoothies, Sommerhauslimonaden und dem Barista's-Kaffeeeis zum 17. Geburtstag durch. Es darf also gefeiert werden. "Wir feiern den Sommer über durch, sicher wird es auch ein Fest geben oder viellicht sogar Feste", will der Kaffee-Liebhaber und Tüftler noch nicht zu viel verraten. Also abwarten und Kaffee trinken ...