Mit einer Open-Air-Ausstellung am Grazer Karmeliterplatz holt das Künstlerduo "zweintopf" ausgewählte Werke aus der Kunstsammlung der Stadt Graz vor den Vorhang. Die in einer "Volksfest-Installation" präsentierten Objekte können zwischen 2. und 12. Juli besichtigt werden.

GRAZ. Die Kunstsammlung der Stadt Graz gehört allen Grazerinnen und Grazern. Die über 3.000 Kunstwerke befinden sich in einem Depot und inhalböffentlichen Räumen, in Ämtern, Büros und Sitzungssälen, in enger Partnerschaft mit den darin

arbeitenden Menschen. Mit der 2021 begonnen, mehrjährigen Reihe "Graz, Deine Sammlung" soll die Sammlung mehr in die Öffentlichkeit getragen werden. Nachdem Alfredo Bersuglia das künstlerisch-kuratorische Projekt vergangenes Jahr ausgeführt hatte, hat nun das Künstlerduo "zweintopf" die Kunstsammlung durchforstet.

Zu sehen ist "Vermischtes" aus der Kunstsammlung.

"Gemischtes"

Das bereits mehrmals prämierte Künstlerduo hat bei der auf den ersten Blick so „vermischten“ Sammlung erstaunlich viele Werke mit inhaltlichen oder formalen Übereinstimmungen entdeckt. Unter dem Titel "Misc." für "miscellaneous" (Deutsch: „Vermischtes“) zeigen Eva und Gerhard Pichler bei einer Open-Air-Ausstellung am Karmeliterplatz eine Auswahl an Objekten.

Präsentiert werden die Ausstellungsobjekte in einer "Volksfest-Installation": Die Ausstellungsarchitektur bedient sich am Fundus des öffentlichen Raums, darunter Zelte, Container, weihnachtliche Punschhütten und sogar eine transportable Klokabine. So ergeben sich kleine Kunsträume, innerhalb derer sich jeweils eigene Ordnungen widerspiegeln.

Das Künstlerduo "zweintopf": das sind Eva und Gerhard Pichler.

Eine Prise Absurdität

Inhaltlich beschäftigen sich zweintopf mit alltäglichen Phänomenen, erkunden die uns umgebenden Dingwelten und „entlehnen“ banale Materialien aus der Massenproduktion – immer auf der Suche nach jener Prise Absurdität, die sich in jedem menschlichen Tun am Ende verbirgt.

Open-Air-Ausstellung "Misc."

Ausgewählte Werke aus der Kunstsammlung der Stadt Graz

kuratiert von "zweintopf"

Eröffnung: Samstag, 2. Juli, 11 Uhr

Laufzeit: 2. bis 12. Juli, täglich von 10 bis 20 Uhr

Karmeliterplatz Graz

Eintritt frei