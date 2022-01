Lieboch. 35-Jähriger bedroht und verletzt seine 45-jährige Frau und seinen 18-jährigen Sohn. Der Mann wurde festgenommen.

Gefährliche Szenen in einem Asylheim in Graz-Umgebung: Am Nachmittag verständigte ein Mitbewohner des Heimes die Polizei, Grund: Eine moldawische Familie war in Streit geraten. Dabei steht ein 35-jähriger Mann im Verdacht, seine Frau und seinen Sohn mit der Faust geschlagen und anschließend mit dem Umbringen bedroht zu haben.

Streit um Cognac-Flasche

Der Auslöser für den Streit dürfte der Alkoholkonsum des Mannes gewesen sein: Offenbar hatten Frau und Sohn eine volle Cognac-Flasche ausgeleert, um den Mann vom Trinken abzuhalten. Die Polizisten nahmen den augenscheinlich alkoholisierten Mann fest und brachten ihn zur nächsten Polizeidienststelle. Einen Alkotest verweigerte der Mann. Zusätzlicher Ermittlungserfolg: Dem Mann konnte außerdem ein versuchter Diebstahl eines Fernsehers bei einem Lebensmitteldiscounter nachgewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.

