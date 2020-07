A1-Innovationsaward: Die Digitalisierung trifft auf den Genuss

"Kaspars Genussmacherei" nutzte die vergangenen Monate, um mit Online-Grillvideos voll durchzustarten.

"Die Digitalisierung ist nur etwas für IT-Unternehmen, Start-ups und junge Leute ..." – diese Vorurteile werden in den letzten Jahren laufend entkräftet und es ist klar: Die Digitalisierung trifft jeden. So auch Wolfgang Kaspar, der die vergangenen Monate nutzte, um "Kaspars Genussmacherei", die er mit seiner Frau Claudia am Mühlfelderweg in Graz betreibt, online fit zu machen.

Tradition trifft auf Moderne



"Vor dem Corona-Lockdown waren wir eine reine Grill- und Kochschule. Jetzt haben wir zusätzlich als Restaurant und Bar wiedereröffnet. Um während der Ausgangsbeschränkungen nicht vergessen zu werden, drehten wir Grillvideos und stellten sie auf Youtube und Facebook", berichtet Kaspar. Der Zuspruch war und ist enorm: "Wir haben tolles Feedback und extrem viele Klicks auf unsere Videos bekommen. Bei der Wiedereröffnung sind 200 Leute vor unserer Tür gestanden und hatten Fragen zum Grillen", erzählt der Grillmeister. Kaspar betont, dass sich traditionelle Berufe und die Digitalisierung nicht ausschließen: "Die Leute wollen unbedingt auf der Homepage schon die Speisekarte ansehen. Heutzutage musst du überall präsent sein, auch auf sozialen Medien und Co., da führt kein Weg vorbei."

