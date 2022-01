WOCHE-Aktion konnte in zwei Fällen dringend benötigte Computer zur Verfügung stellen.



In den Lockdowns wurden viele Familien vor Herausforderungen gestellt. Homeoffice, Homeschooling und meist nicht ausreichend Platz für beides in den Wohnungen. Zwei Familien wandten sich aktuell mit derselben Thematik aber mit zwei unterschiedlichen Problemen an Altbürgermeister Alfred Stingl und die WOCHE-Sozialaktion „Von Mensch zu Mensch“.

In der einen Familie war das Problem, dass neben den beiden Eltern im Homeoffice die drei Schulkindern über nur einen PC verfügten. Es kam immer wieder zu Spannungen, weil die zwei großen Kinder viele Aufgaben am PC zu erledigen hatten. In Lockdown-Zeiten spitzte sich die Lage noch weiter zu. Dank der WOCHE konnte der Familie ein weiterer PC zur Verfügung gestellt werden.

Alleinerziehende Mutter unterstützt

Eine zweifache Mama wurde Opfer von Gewalt in der Familie und zog kurzentschlossen und mit wenig Gepäck in eine Fraueneinrichtung. Sie nahm nur das Nötigste mit. Da die beiden Kinder aber ebenso vieles für die Schule am Computer erledigen müssen, fehlte ihnen ein Gerät. Auch hier hat die WOCHE schnell und unbürokratisch einen Laptop zur Verfügung stellen können.

Unermüdlich im Einsatz für Grazerinnen und Grazer: Woche-Ombudsmann Alfred Stingl.

Foto: Regionalmedien Steiermark

hochgeladen von Roland Reischl

Sie brauchen Hilfe? Sie erreichen unsere Sozialaktion unter der Telefonnummer 0316/6051 2630 oder per E- Mail: vonmenschzumensch@regionalmedien.at.