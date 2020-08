Unsere steirischen Bezirke haben viel zu bieten: Wandern in den Bergen, Badespaß am See oder einfach die tolle Kulinarik. Doch welcher Bezirk überzeugt am meisten?

Dass die Steiermark das schönste Bundesland Österreichs ist, steht ja ohnehin außer Frage. Aber wie sieht es eigentlich innerhalb der Steiermark aus, welcher Bezirk ist der tollste, liebenswerteste, attraktivste, genussreichste ...?

Genau dieser Frage wollen wir auf die Spur gehen – mit dem WOCHE-Bezirke-Duell.

Bruck-Mürzzuschlag versus Weiz



Bruck-Mürzzuschlag, der "wild urige, wild romantische, herzlich urige" Bezirk, gegen Weiz, der "Steiermark im Kleinen".

Auch diese Woche haben zwei unserer Redakteure – Markus Hackl (Bruck-Mürzzuschlag) und Ulrich Gutmann (Weiz) – in die Tasten geklopft. Lest selbst, macht euch ein Bild und stimmt ab!

Bruck-Mürzzuschlag

Weiz