Der Stadthistoriker auf der großen (Fernseh-) Bühne

Der ORF zeigt am kommenden Sonntag eine Doku über den Grazer Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky.

Nicht nur WOCHE-Leser (Siehe "Einst & Jetzt"), sondern so ziemlich alle Grazer kennen und schätzen ihn, keiner kennt die Grazer Geschichte so wie er und keiner besitzt eine so umfangreiche Sammlung an Fotos und Dokumenten zur Historie der Murmetropole wie er.

Die Rede ist natürlich von Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky, der stets mit tatkräftiger Unterstützung bei Berichterstattungen über die Grazer Geschichte zur Stelle steht. Der ORF würdigt Kubinzky nun mit der Dokumentation „Der Stadthistoriker“, zu sehen am Sonntag, 17. Jänner 2021, um 18.25 Uhr auf ORF 2.

Sammler aus Leidenschaft



Weit mehr als 100.000 Ansichtskarten, Bilder, Kleidungsstücke und eine Vielzahl von Objekten, die alle Auskunft über den Zeitgeist geben, hat Karl Albrecht Kubinzky im Laufe seines Lebens zusammengetragen und so die „Sammlung Kubinzky“ entstehen lassen. Damit gilt er als das personifizierte Kompetenzzentrum für Stadtgeschichte. Er ist Autofan, Ballonfahrer, anglophil und adriatisch, technokratisch und urban. Er ist Vielschreiber, Viel-Vortragender und vor allem Sammler aus Leidenschaft. All das und viel mehr ist in der ORF-Dokumentation zu sehen, die zu Ehren von Kubinzkys 80. Geburtstag gedreht wurde und zu der Reinhart Grundner Buch und Regie beisteuerte.

Was? TV-Dokumentation "Der Stadthistoriker" Wann? 17. Jänner, 18.25 Uhr Wo? ORF 2