Design-Würdigung mittels Ausstellung

Die Arbeiten der Studierenden des Instituts für Design und Kommunikation der Fachhochschule Joanneum Graz wurden in den vergangenen zehn Jahren mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. Das designforum Steiermark präsentiert diese herausragenden Leistungen der letzten Dekade nun in der Ausstellung "The Designer Next To You", die sich quer durch die vielseitigen Design-Disziplinen erstrecken. Die Ausstellung ist seit 12. März und noch bis 10. April 2021 im designforum Steiermark am Andreas-Hofer-Platz 17, 8010 Graz, jeweils dienstags bis samstags von 13 bis 18 Uhr, geöffnet.