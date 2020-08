Passend zum Welthundetag am 26. August startet die Stadt eine bemerkenswerte Initiative für die vierbeinigen Begleiter der Grazerinnen und Grazer: "Wir wollen künftig mehr Bademöglichkeiten für Hunde in dieser Stadt schaffen", verkünden Bürgermeister Siegfried Nagl (zuständig für Grünraum) und Vize Mario Eustacchio (zuständig für Tierschutz).

Wo können Hunde baden?

Die Vorteile solcher Badestellen liegen auf der Hand: "Wir können dort eine entsprechende Infrastruktur schaffen, Abgrenzungen errichten – und damit einerseits Hundebesitzern für ihre Hunde eine Bademöglichkeit bieten, andererseits gewährleisten, dass alle anderen dadurch nicht belästigt werden.

Deshalb werden im ersten Schritt jetzt einmal entsprechende Möglichkeiten gesucht – und da bitten wir die WOCHE-Leserinnen und Leser um ihre Mithilfe: Sagen Sie uns, wo es möglicherweise ein Platzerl gebe, an denen Hunde baden könnten, Wasserstellen, die man anmieten könnte oder Bereiche, die man adaptieren oder besser nutzen könnte. Langfristiges Ziel ist es, nahezu in jedem Bezirk eine solche Wasseroase für Hund und Herrl bzw. Frauerl zu finden. "Wir setzen da auch auf die Hilfe der Bezirksvorsteher, sie kennen ihre Bezirke ja bestens", so Eustacchio.

Baden: Wenig Möglichkeiten für Hunde

Derzeit ist die Lage für erhitzte Vierbeiner ja nicht so rosig: In Graz ist das Plantschen offiziell nur bei den Auwiesen erlaubt, sonst muss man ins Umland ausweichen: Stainz, Voitsberg (Hirzmannsperre), Leibnitz (Tillmitsch, Sulmsee) und Hartberg (Harter Teich) bieten Möglichkeiten. Für einen "echten Hundestrand" muss man bereits bis zum Erlaufsee fahren. Nicht rasend viel für die rund 17.000 Hunde, die es laut offizellen Schätzungen in der Landeshauptstadt gibt. Mittlerweile gibt es zwar 13 Hundewiesen, für Abkühlung kann dort aber natrülich nicht ausreichend gesorgt werden.

Hundefreundliche Konzepte

Die neu zu schaffenden Badeplätze sollen dann aber alle Anforderungen erfüllen. So sollen die Bereiche eingezäunt werden und ein Sichtschutz entlang der Zäune angebracht werden. Hundesackerl-Spender, Sitzgelegenheiten und eventuell sogar einen Agilty-Bereich wollen die Stadtverantwortlichen vorsehen.

Wer also eine Idee für einen neuen Hunde-Badeplatz hat: Schicken Sie bitte ein Mail an redaktion.graz@woche.at oder posten Sie auf unserer Facebookseite WOCHE Graz.